محمود سعد يعود إلى قناة النهار من «باب الخلق» ديسمبر المقبل

التحرير

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كشفت هبة شلبي رئيس تحرير برنامج الإعلامي محمود سعد لـ"التحرير"، عن التفاصيل الكاملة لعودته إلى التليفزيون بعد غياب استمر قرابة عامين.

وقالت هبة إن الاعلامي محمود سعد وقع رسميا مع قناة النهار لتقديم برنامج «آخر النهار» على الشاشة قبل إعلان عودته مجددا للشاشة، مشيرة إلى أن التوقيع على بنود التعاقد كان بحضور علاء الكحكي مالك شبكة تليفزيون قناة النهار، ووليد عبد المنعم عضو مجلس إدارة القناة، كاشفة أن أولى حلقات البرنامج ستكون فى أوائل ديسمبر المقبل، مضيفة أنه كان من المستهدف أن يظهر سعد فى أول إطلالة له على الشاشة فى 11 نوفمبر المقبل، إلا أن التحضيرات الخاصة بالبرنامج قد تجعل من الصعب الظهور فى ذلك الموعد، وبالتالي سيكون الموعد المناسب لظهوره بعد انتهاء كافة التجهيزات فى بداية ديسمبر.

وردا على تساؤل "التحرير" حول ما إذا كان نجاح مفاوضات بيع قناة النهار سيعطل عودة الإعلامي محمود سعد، قائلة: "ماعنديش معلومة إن هناك شيء تم بشكل نهائي فيما يتعلق ببيع قناة النهار، إحنا تعاقدنا رسميا مع إدارة القناة، ومانعرفش أية تفاصيل".

وأضافت فى تصريحات لـ"التحرير"، أن البرنامج سيذاع ضمن حلقات برنامج «آخر النهار» على قناة النهار، وسيتضمن 3 حلقات أسبوعية تحت اسم "باب الخلق"، وسيركز فى المقام الأول على مشكلات الناس وهمومهم، وكل ما يتعلق بتفاصيل حياتهم، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي وراء عودة محمود سعد للتليفزيون مجددا هو رغبته فى التركيز على قضايا المواطنين واهتماماتهم اليومية، قائلة: "محمود سعد وافق على العودة لأن شكل ظهوره مجددا كان مناسبا لافكاره، ولرغبته فى نقل مشاكل الناس وكل ما يشغلهم وهى المنطقة التى يحب العمل فى إطارها، ويريد التركيز فيها طوال حلقات برنامجه، وهو الجانب المغري بالنسبة إليه".

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واستطردت شلبي أن البرنامج الذى سيقدمه سعد لن يكون برنامج "منوعات"، ولكنه برنامج يركز فى المقام الأول على حياة الناس وكل ما يهم المواطن البسيط واحتياجاته، مشيرة إلى أن سعد سيعمل بنفس فريق العمل الذى كان يعمل به قبل توقف برنامجه.

وقالت رئيس تحرير البرنامج إنه لم يكن هناك أية شروط سواء من جانب الإعلامي محمود سعد أو من جانب إدارة قناة النهار أثناء التعاقد، ولكن تم الاتفاق على كافة بنود التعاقد بشكل إيجابي حتى انتهى الأمر بالتوقيع الرسمي على تفاصيل التعاقد.

وتابعت أن محمود سعد يعقد اجتماعات مستمرة حاليا مع فريق عمله من أجل التحضير بشكل قوي للبرنامج، منوها بأنه لم يتم الاستقرار على شكل الحلقات حتى اللحظة الراهنة، وهو ما يجرى التجهيز له خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى تكون إطلالة سعد تليق بظهوره بعد غياب عامين، قائلة: "عايزينه يرجع بأحسن شكل، ونسعى حاليا للاستقرار على فورمات البرنامج، ونعمل على الفورمات الأساسي للبرنامج، ومن ثم الاستقرار على شكل البرنامج فى صورته النهائية".

كان آخر حلقات برنامج سعد «آخر النهار» فى شهر ديسمبر من عام 2015.