رئيس النواب يلتقي وفد الجالية المصرية في نيويورك

كتب- أحمد علي:

التقى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له بالولايات المتحدة الأمريكية، بوفد من الجالية المصرية في نيويورك، وذلك في إطار عشاء عمل بدار السكن الخاصة بالسفير هشام النقيب القنصل المصري بنيويورك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ووجه "عبدالعال"، وأعضاء الوفد المرافق، الشكر إلى وفد الجالية المصرية، معربًا عن خالص تقديره للدور الكبير الذي قامت وتقوم به الجالية المصرية في دعم مصر.

وشدد رئيس مجلس النواب، وأعضاء الوفد البرلماني، على أهمية هذا اللقاء وغيره من اللقاءات المماثلة في بناء جسور التواصل والتفاهم بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم.

وأكد عبد العال، دور أبناء مصر بالخارج في تصحيح الصورة المغلوطة التي قد تنقلها بعض وسائل الإعلام عن حقيقة الوضع الداخلي في مصر، مؤكدًا أهمية دورهم، ليس فقط كسفراء لمصر في الخارج، بل كجنود مدافعين عنها أمام ما قد تتعرض له من حملات تشويه متعمدة من جانب بعض الأطراف في الداخل والخارج.

ومن جانبهم، أكد أعضاء وفد الجالية المصرية على اعتزازهم بهذا اللقاء، وتقديرهم الكبير لحرص الدكتور عبدالعال والوفد المرافق له على الالتقاء بهم، والاستماع إلى رؤاهم تجاه مختلف قضايا وطنهم الأم مصر.