أخبار عاجلة

تقرير: الشرطة التركية تقبض على 68 شخصًا يُشْتَبَه في انتمائهم لداعش -
عباس: "المصالحة الفلسطينية" تدفع جهود إنهاء الصراع "الفلسطيني - الإسرائيلي" -
10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة -
إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي -
ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات -
وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها -
​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة -
​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة -
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية -
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الجيش اليمني يسيطر على آخر معاقل تنظيم القاعدة جنوب اليمن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الجيش اليمني يسيطر على آخر معاقل تنظيم القاعدة جنوب اليمن

05:02 م الأحد 29 أكتوبر 2017

الجيش اليمني يسيطر على آخر معاقل تنظيم القاعدة جنوب اليمن

الجيش اليمني

صنعاء - (د ب أ):

تمكنت قوات الجيش اليمني اليوم الأحد من السيطرة على آخر معاقل تنظيم القاعدة في محافظة أبين جنوبي اليمن.

وقال مصدر محلي مسئول، طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية، إن قوات الحزام الأمني (المشكلة بدعم إمارتي) تمكنت من السيطرة على مدينة المحفد، شرق محافظة أبين، بعد أن نفذت عملية عسكرية واسعة ضد عناصر التنظيم بداخل المدينة.

واكد المصدر، أن قوات الحزام الأمني انتشرت بداخل المدينة، ونصبت نقاط أمنية فيها، في حين لا تزال حتى اللحظة تقوم بتمشيط بعض المواقع وتلاحق عناصر التنظيم الذين انسحبوا إلى الجبال المحيطة بالمدينة.

في السياق نفسه، اوضح المصدر، أن سيارة مفخخة انفجرت قرب مدخل المدينة، وضعتها عناصر القاعدة قبل انسحابها، ما أسفر عن مقتل جندي واصابة ثلاثة اخرين.

وتعتبر مدينة المحفد، المحاذية لمحافظة شبوة النفطية، آخر معاقل تنظيم القاعدة بمحافظة أبين، التي اعلنتها القاعدة إمارة إسلامية قبل أن يستعيد الجيش اليمني السيطرة عليها قبل أكثر من عامين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تتهم ايران بإفشال مساعي السلام في اليمن

    أخبار

  • سامح شكري: الحل في اليمن سياسي

    أخبار

  • بدء اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان دول التحالف لدعم الشرعية

    أخبار

  • وزير الخارجية يشارك في اجتماع لدول التحالف دعم الشرعية في اليمن بالرياض

    أخبار

إعلان

ba2f6a0bbd.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية

وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية

السعودية: السماح للنساء بدخول الملاعب السعودية في 2018

السعودية: السماح للنساء بدخول الملاعب السعودية في 2018

الخطوط السعودية تبدأ غدًا تشغيل رحلاتها المنتظمة إلى بغداد بعد توقف 27 عامًا

الخطوط السعودية تبدأ غدًا تشغيل رحلاتها المنتظمة إلى بغداد بعد توقف 27 عامًا

شرم الشيخ في خطر.. هل تقضي «نيوم» السعودية على عاصمة مصر السياحية؟

شرم الشيخ في خطر.. هل تقضي «نيوم» السعودية على عاصمة مصر السياحية؟