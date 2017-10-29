الجيش اليمني يسيطر على آخر معاقل تنظيم القاعدة جنوب اليمن

صنعاء - (د ب أ):

تمكنت قوات الجيش اليمني اليوم الأحد من السيطرة على آخر معاقل تنظيم القاعدة في محافظة أبين جنوبي اليمن.

وقال مصدر محلي مسئول، طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية، إن قوات الحزام الأمني (المشكلة بدعم إمارتي) تمكنت من السيطرة على مدينة المحفد، شرق محافظة أبين، بعد أن نفذت عملية عسكرية واسعة ضد عناصر التنظيم بداخل المدينة.

واكد المصدر، أن قوات الحزام الأمني انتشرت بداخل المدينة، ونصبت نقاط أمنية فيها، في حين لا تزال حتى اللحظة تقوم بتمشيط بعض المواقع وتلاحق عناصر التنظيم الذين انسحبوا إلى الجبال المحيطة بالمدينة.

في السياق نفسه، اوضح المصدر، أن سيارة مفخخة انفجرت قرب مدخل المدينة، وضعتها عناصر القاعدة قبل انسحابها، ما أسفر عن مقتل جندي واصابة ثلاثة اخرين.

وتعتبر مدينة المحفد، المحاذية لمحافظة شبوة النفطية، آخر معاقل تنظيم القاعدة بمحافظة أبين، التي اعلنتها القاعدة إمارة إسلامية قبل أن يستعيد الجيش اليمني السيطرة عليها قبل أكثر من عامين.