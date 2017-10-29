12 نوفمبر.. نظر طعن وقف تنفيذ الشروط الجديدة لقيد المحامين

كتب - محمود الشوربجي:

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 12 نوفمبر المقبل؛ لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من مجموعة من المحامين، ضد نقيبهم سامح عاشور، لوقف تنفيذ قراره، الخاص بشروط القيد والاشتراك السنوي في جداول النقابة للعام 2018، وذلك أمام الدائرة 2 منازعات أفراد.

وذكر الطعن- الذي حمل الرقم 4268 لسنة 72 قضائية- أن لجنة القبول بالنقابة العامة للمحامين، أصدرت قرارًا تفصيليًّا حول ضوابط الاشتراك وتعديل القيد لعام 2018، تضمنت بينها حالات المحامين العاملين بالخارج والداخل معا، وسريان طلب شهادة التحركات على جميع طالبي تجديد وتعديل القيد على السواء.