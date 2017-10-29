رئيس "مستقبل وطن": جمعنا مئات آلاف التوقيعات على "علشان تبنيها"

كتبت- عزة صقر

قال النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن وعضو اللجنة التأسيسية لحملة "علشان تبنيها"، إن الدور الوطني للحملة لا يقتصر على جمع التوقيعات من المواطنين على استمارة حملة "علشان تبنيها" فقط ولكن يُحتم توضيح للشعب حجم انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار "رشاد"، على هامش مشاركته في مؤتمر الحملة لإعلان أعداد الموقعين على استمارة الحملة، لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح لفترة رئاسية ثانية، المنعقد اليوم الأحد، بمقر الحملة، إلى أن مركز الدراسات بحزب مستقبل وطن كان له دور كبير، منوهًا إلى أنه نجح في إعداد ما يزيد عن 150 تقرير حول انجازات الرئيس السيسي على كافة المستويات الأمنية والإستراتيجية والاقتصادية.

وتابع "رئيس الحزب"، أن الحزب واجه التحديات ونزل للشارع على أرض الواقع ونجح فى جمع مئات الآلاف من التوقيعات على الأستمارة، موضحًا بإن أعداد الموقعين للمصريين بالخارج تجاوز الملايين.