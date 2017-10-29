أخبار عاجلة

تقرير: الشرطة التركية تقبض على 68 شخصًا يُشْتَبَه في انتمائهم لداعش -
عباس: "المصالحة الفلسطينية" تدفع جهود إنهاء الصراع "الفلسطيني - الإسرائيلي" -
10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة -
إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي -
ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات -
وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها -
​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة -
​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة -
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية -
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس "مستقبل وطن": جمعنا مئات آلاف التوقيعات على "علشان تبنيها"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس "مستقبل وطن": جمعنا مئات آلاف التوقيعات على "علشان تبنيها"

05:09 م الأحد 29 أكتوبر 2017

النائب أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن

كتبت- عزة صقر

قال النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن وعضو اللجنة التأسيسية لحملة "علشان تبنيها"، إن الدور الوطني للحملة لا يقتصر على جمع التوقيعات من المواطنين على استمارة حملة "علشان تبنيها" فقط ولكن يُحتم توضيح للشعب حجم انجازات الرئيس عبد الفتاح .

وأشار "رشاد"، على هامش مشاركته في مؤتمر الحملة لإعلان أعداد الموقعين على استمارة الحملة، لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح لفترة رئاسية ثانية، المنعقد اليوم الأحد، بمقر الحملة، إلى أن مركز الدراسات بحزب مستقبل وطن كان له دور كبير، منوهًا إلى أنه نجح في إعداد ما يزيد عن 150 تقرير حول انجازات الرئيس السيسي على كافة المستويات الأمنية والإستراتيجية والاقتصادية.

وتابع "رئيس الحزب"، أن الحزب واجه التحديات ونزل للشارع على أرض الواقع ونجح فى جمع مئات الآلاف من التوقيعات على الأستمارة، موضحًا بإن أعداد الموقعين للمصريين بالخارج تجاوز الملايين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "مستقبل وطن": موقع إلكتروني لجمع توقيعات "علشان تبنيها" من المصريين

    أخبار

  • مؤسس "علشان تبنيها" عن التوقيعات: سنحقق رقمًا يعبر بصدق عن شعبية الرئيس

    أخبار

  • المتحدث العسكري ينشر السيرة الذاتية لرئيس أركان حرب القوات المسلحة

    أخبار

  • "علشان تبنيها": ٣ ملايين و٧٧ ألف استمارة في جميع المحافظات حتى الآن

    أخبار

إعلان

d7034d7ee1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - السيسي يشهد إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية للفرقة 19 مشاه ضمن الجيش الثالث

الأخبار - السيسي يشهد إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية للفرقة 19 مشاه ضمن الجيش الثالث

بعد مطالبة السيسي بتطوير الأهرامات.. الآثار تتحرك والكحلاوي يحذر

بعد مطالبة السيسي بتطوير الأهرامات.. الآثار تتحرك والكحلاوي يحذر

بحضور السيسي.. عرض فيلم تسجيلي يجسد الدور التاريخي للفرقة 19 مشاة

بحضور السيسي.. عرض فيلم تسجيلي يجسد الدور التاريخي للفرقة 19 مشاة

السيسي يشهد إجراءات تفتيش الفرقة 19 في السويس (بث مباشر)

السيسي يشهد إجراءات تفتيش الفرقة 19 في السويس (بث مباشر)