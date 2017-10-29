رئيس الوزراء يبحث الجوانب المتعلقة بالائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

كتب- محمد غايات:

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا ضم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وعدد من قيادات الوزارة.

وتناول الاجتماع، بحث الخطوات التنفيذية التي تتخذ لنقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في ضوء ما ورد إلى وزارة التخطيط من كل وزارة حول الإعدادت التقديرية والوحدات التنظيمية المقترح نقلها.

وتضمن الاجتماع، التأكيد على أن يتم النقل وفق الضوابط والمعايير المتقدمة التي تم وضعها، وذلك بهدف النهوض بالأداء الحكومي.

ومن جانبه، جدد رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على أن رؤية الدولة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة تتجاوز حدود نقل الوزارات وبعض الأجهزة الحكومية إلى آفاق أخرى تتعلق بتطوير الجهاز الإداري للدولة، وزيادة قدراته، لينهض بأعباء تنفيذ خطط التنمية المستدامة، وبما يسهم في أداء مهامه بصورة أكثر فاعلية، وضمان رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وتناول الاجتماع - أيضًا - بعض الجوانب المتعلقة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، فيما يتعلق بالتطبيق الفعلي للقانون، حيث تم التأكيد على ما يمثله هذا القانون من نقلة نوعية في إدارة الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.