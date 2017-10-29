أخبار عاجلة

تقرير: الشرطة التركية تقبض على 68 شخصًا يُشْتَبَه في انتمائهم لداعش -
عباس: "المصالحة الفلسطينية" تدفع جهود إنهاء الصراع "الفلسطيني - الإسرائيلي" -
10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة -
إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي -
ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات -
وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها -
​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة -
​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة -
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية -
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يبحث الجوانب المتعلقة بالائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يبحث الجوانب المتعلقة بالائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

05:05 م الأحد 29 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء يبحث الجوانب المتعلقة بالائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

المهندس شريف إسماعيل

كتب- محمد غايات:

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا ضم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وعدد من قيادات الوزارة.

وتناول الاجتماع، بحث الخطوات التنفيذية التي تتخذ لنقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في ضوء ما ورد إلى وزارة التخطيط من كل وزارة حول الإعدادت التقديرية والوحدات التنظيمية المقترح نقلها.

وتضمن الاجتماع، التأكيد على أن يتم النقل وفق الضوابط والمعايير المتقدمة التي تم وضعها، وذلك بهدف النهوض بالأداء الحكومي.

ومن جانبه، جدد رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على أن رؤية الدولة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة تتجاوز حدود نقل الوزارات وبعض الأجهزة الحكومية إلى آفاق أخرى تتعلق بتطوير الجهاز الإداري للدولة، وزيادة قدراته، لينهض بأعباء تنفيذ خطط التنمية المستدامة، وبما يسهم في أداء مهامه بصورة أكثر فاعلية، وضمان رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وتناول الاجتماع - أيضًا - بعض الجوانب المتعلقة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، فيما يتعلق بالتطبيق الفعلي للقانون، حيث تم التأكيد على ما يمثله هذا القانون من نقلة نوعية في إدارة الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مؤتمر مستقبل الهندسة والتعليم الفني يوجه بإعادة تكليف خريجي الكليات-

    أخبار

  • تكليف وكيل "تجارة القاهرة" بأعمال أمين عام الجامعة

    أخبار

  • يشهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية لتشكيلات الجيش الثالث الميداني

    أخبار

  • صحف الأحد: تخصيص 11.4 مليار جنيه لاستكمال المشروع القومي للطرق

    أخبار

إعلان

dac7fd9a06.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - السيسي يشهد إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية للفرقة 19 مشاه ضمن الجيش الثالث

الأخبار - السيسي يشهد إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية للفرقة 19 مشاه ضمن الجيش الثالث

بعد مطالبة السيسي بتطوير الأهرامات.. الآثار تتحرك والكحلاوي يحذر

بعد مطالبة السيسي بتطوير الأهرامات.. الآثار تتحرك والكحلاوي يحذر

بحضور السيسي.. عرض فيلم تسجيلي يجسد الدور التاريخي للفرقة 19 مشاة

بحضور السيسي.. عرض فيلم تسجيلي يجسد الدور التاريخي للفرقة 19 مشاة

السيسي يشهد إجراءات تفتيش الفرقة 19 في السويس (بث مباشر)

السيسي يشهد إجراءات تفتيش الفرقة 19 في السويس (بث مباشر)