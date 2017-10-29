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الحكومة: زراعة مليون فدان قمح بنظام "المصاطب" لتوفير 25% من مياه الري

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مصراوي Masrawy

: زراعة مليون فدان قمح بنظام "المصاطب" لتوفير 25% من مياه الري

05:00 م الأحد 29 أكتوبر 2017

زراعة مليون فدان قمح

كتب- أحمد مسعد:

كشف تقرير رسمي صادر عن مركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن الحكومة تستهدف زراعة مليون فدان قمح بنظام الزراعة على المصاطب.

وأضاف التقرير، أنه يتم تنفيذ نظام المصاطب حالياً بالتعاون بين المركز الدولي للزراعة في المناطق الجافة والأراضي القاحلة - مركز"ايكاردا" - والمركز القومي للبحوث الزراعية.

وقال الدكتور محمد سليمان، في البيان الصحفي الصادر اليوم الأحد، إنها "ليست المرة الأولى التي نقوم فيها بتنفيذ هذا النظام"، مشيرًا إلى أن هناك تجارب سابقة أثببت نجاح تلك التجارب.

وأضاف سليمان، أن القيادة السياسية تستهدف التوصل لفصل الطرق للحفاظ على الموارد المائية والحصول على أعلى إنتاجية، لافتًا إلى أن نظام المصاطب سوف يوفر 25% من كميات المياه المستخدمة، و15% من التقاوي.

وتابع نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، قائلًا: "من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع خلال الـ 5 سنوات المقبلة بمساحة تبدأ بـ500 فدان في محافظة الشرقية"، مشيرًا إلى أن نجاح التجربة دفعت الجهات المانحة للمساهمة في التوسع في تطبيقه بالمحافظات الأخرى بالدلتا.

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