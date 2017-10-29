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خبير عقاري: نحتاج إلى 600 ألف شقة سنويًا

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مصراوي Masrawy

خبير عقاري: نحتاج إلى 600 ألف شقة سنويًا

04:56 م الأحد 29 أكتوبر 2017

خبير عقاري: نحتاج إلى 600 ألف شقة سنويًا

أشرف دويدار

كتب - محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب بشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، إن السوق العقاري المصري يحتاج إلى ما يقرب من 600 ألف وحة سكنية كل سنة لاستيعاب جميع متطلبات السوق، لافتًا إلى أن كل ما يتم تنفذه سواء من قبل الدولة أو المستثمرين يمثل 300 ألف وحدة فقط.

وطالب "دويدار"، خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري الثاني، من أن تعيد دراسة متطلبات السوق المحلي وأعداد الوحدات التي يتم طرحها، حتى يتم تقليل الفجوة بين العرض والطلب.

وأوضح العضو المنتدب بشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، أن المطورين العقاريين يواجهون أزمات حقيقية تتعلق بتنفيذ مشروعاتهم في ، قائلًا: "نحن نحتاج إلى حل المنظومة الداخلية قبل وضع استراتيجية للتصدير العقاري".

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