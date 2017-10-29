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بعد طلبه الزواج من ياسمين صبري.. معلومات عن «شادي ألفونس»

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ممثل وكاتب كوميدي ومؤدٍّ صوتي مصري، درس الفنون البصرية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عمل شادي ألفونس، بعد التخرج في مجال الدعاية واﻹعلان بالأداء الصوتي في عدد كبير من اﻹعلانات التليفزيونية، أثار شادي جدلًا واسعًا بعد طلبه مازحًا الزواج من الفنانة ياسمين صبري، بعد إعلان خبر طلاقها، ونستعرض عددًا من أبرز المعلومات عنه فيما يلي.. 

1- عمل في بداية حياته كـ"فويس أوفر" معلق صوتي، وكاتب إعلانات حر، ويتم التعامل معه بنظام القطعة.

2- تعلم في المعهد العالي للفنون التطبيقية، وقدم برنامجا على "osn".

3- انضم في عام 2011 إلى فريق عمل برنامج "البرنامج؟" مع اﻹعلامي الساخر باسم يوسف كممثل وكاتب واستمر به حتى توقفه.

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4- شارك الممثل الكوميدي الصاعد خالد منصور في عدة برامج، منها تقديم فوازير رمضان سنة 2014 وبرنامج "التجربة الخفية" رمضان 2015.

5- جاءت أولى بطولاته السينمائية من خلال الفيلم اﻹماراتي (من ألف إلى باء) في عام 2014.

6- متزوج من فتاة كندية وذلك سبب سفره الدائم لكندا. 

7- لديه ابنة لا تجيد حديث اللغة العربية، مما يسبب له الحزن الشديد.

8- من أهم أعماله مشاركته في مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثالث و"ربع مشكل".

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