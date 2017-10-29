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وزير القوى العاملة يسلم 54 عاملًا عقود عملهم بدولتين في الخليج

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مصراوي Masrawy

وزير القوى العاملة يسلم 54 عاملًا عقود عملهم بدولتين في الخليج

04:52 م الأحد 29 أكتوبر 2017

وزير القوى العاملة يسلم 54 عاملًا عقود عملهم بدولتين في الخليج

وزير القوى العاملة محمد سعفان

القاهرة- (أ ش أ):

سلم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الأحد، 54 عاملا عقود عملهم بثلاث شركات بدولتين بالخليج في مجال الاتصالات، والمبيعات، والمقاولات والتشييد والبناء.

وأعرب وزير القوى العاملة عن سعادته بتسليم 17 عقدا للإناث ضمن العقود، مؤكدا أن الوزارة تعمل في هذه المرحلة على خفض معدل البطالة بين الإناث والذي يعتبر أعلى من معدل البطالة بين الذكور.

وأضاف أن العمالة المصرية يعاد النظر إليها مرة أخرى ويزداد الطلب عليها في الآونة الأخيرة، مشجعا الشباب على الالتزام والاجتهاد في العمل وتمثيل التمثيل الذي يليق بشبابها ويرسخ صورة ذهنية جيدة للعامل المصري بالخارج.

وشدد "سعفان" على ضرورة التواصل الدائم مع السفارة المصرية والمستشار العمالي خاصة عند حدوث أي مشكلة أو مواجهة أى عقبة حتى يتم حلها، مؤكدا حرص الوزارة على الاهتمام بالعامل المصري سواء كان يعمل داخل مصر أو خارجها.

وعقب تسليم العقود، قام المستشار العمالي ياسر عيد بعقد جلسة توعية للشباب المسافرين لتوضيح أهم القوانين المتبعة بالدول المسافرين إليها، فضلا عن العادات والتقاليد السائدة حتى تكون العمالة المصرية على وعي تام بالنظم السائدة بالدول المسافرين إليها.

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