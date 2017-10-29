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مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار يصل القاهرة

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مصراوي Masrawy

مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار يصل القاهرة

04:48 م الأحد 29 أكتوبر 2017

مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار يصل القاهرة

يوهانس هان المفوض الأوروبي

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي عصر الأحد، يوهانس هان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، قادمًا على رأس وفد من النمسا، في زيارة للبلاد تستغرق ثلاثة أيام، يبحث خلالها دعم التعاون وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

وصرحت مصادر دبلوماسية بالمطار من المقرر بأن يلتقي خلال زيارته مع عدد من المسئولين، لبحث دعم علاقات التعاون بين والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها في كافة المجالات، وبحث أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في الفترة من العام الحالي وحتى 2020.

وأضافت المصادر: "سيتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي".

كما يبحث المسئول الأوروبي، خلال زيارته، آخر التطورات الإقليمية والدولية، خاصة مواجهة التنظيمات الإرهابية والهجرة غير الشرعية.

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