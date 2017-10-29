مسعود بارزاني يرفض الاستمرار في منصب رئاسة إقليم كردستان العراق

04:26 م الأحد 29 أكتوبر 2017

بغداد- (أ ش أ):

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني اليوم الأحد رفضه الاستمرار في منصب رئاسة الإقليم.

وأكد البارزاني استمراره في النضال بين صفوف الشعب والبيشمركة.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة (السومرية نيوز) العراقية دون ذكر المزيد من التفاصيل.