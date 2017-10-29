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مسؤولون باكستانيون يؤكدون خطف نائب حاكم إقليم كونار الأفغاني

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مصراوي Masrawy

مسؤولون باكستانيون يؤكدون خطف نائب حاكم إقليم كونار الأفغاني

04:26 م الأحد 29 أكتوبر 2017

مسؤولون باكستانيون يؤكدون خطف نائب حاكم إقليم كونار الأفغاني

ارشيفية

بيشاور - (د ب أ):

أكد مسؤولون محليون باكستانيون أن مسلحين مجهولين خطفوا نائب حاكم إقليم كونار الافغاني، محمد نبي الاحمدي، بمنطقة دابجاري، في بيشاور الباكستانية أمس الاول الجمعة، بعد يوم من وصوله للمدينة لزيارة طبيب، طبقا لما ذكرته قناة "تولو.نيوز" التلفزيونية الافغانية اليوم الأحد.

ومن جهة أخرى، أكد القنصل العام الافغاني، الجنرال معين ماراستيال اليوم الأحد خطف نائب حاكم الاقليم.

ولم تعلن أي جماعة حتى الان مسئوليتها عن اختطاف نائب حاكم الإقليم.

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