نقص الحضانات يهدد حديثي الولادة بسوهاج.. و"الخاصة" بـ600 جنيه في اليوم

سوهاج - عمار عبدالواحد:

بددت أزمة نقص الحضانات في محافظة سوهاج، فرحة العديد من الأهالي والمواطنين، الذين واجهوا مشكلة في الحصول على حضانة لأولادهم المبتسرين.

وتعاني مستشفيات وزارة الصحة بسوهاج، العامة والمركزية، ومستشفى سوهاج الجامعي، والتعليمي، ومستشفى التأمين الصحي "الهلال"، من نقص كبير في أعداد الحضانات، وعدم كفاية المتوافر منها.

"مصراوي" رصد حجم كارثة تنتظر مئات من الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة، في محافظة سوهاج، في الوقت الذي وقع فيه عدد كبير من الأهالي فريسة لأسعار الحضانات المبالغ فيها، في المستشفيات والعيادات الخاصة.

وعن معاناة المواطنين في الحصول علي حضانة للأطفال المبتسرين وحديثي الولادة، قال محمد حلمي، من مركز سوهاج، إن زوجته وضعت نهاية شهر سبتمبر الماضي، واحتاج الطفل لحضانة، وأنه توجه لمستشفى سوهاج العام، بالإضافة إلى مستشفى الجامعة والتعليمي، لكنه لا يجد حضانة، مضيفًا أنه اضطر لإدخال ابنه حضانة خاصة ظل فيها 4 أيام.

وأشار حلمي، إلى أن اليوم في الحضانة الخاصة، يتكلف 600 جنيه، ما حمله 2400 جنيه كأعباء مالية زيادة عن طاقته .

وقال عبدالرحيم حفني، من مركز طهطا، إن زوجته وضعت منذ 15 يومًا بمستشفى طهطا العام طفلاً يحتاج لحضانة بسبب ارتفاع نسبة الصفراء، فتوجه به لقسم الحضانات بالمستشفى والذين أكدوا أنه لا يوجد مكان لديهم، وأن أمامه قائمة انتظار بها حوالي 10 أطفال، ما دفعه إلى إحدى الحضانات الخاصة .

مصدر بمديرية الصحة بسوهاج رفض ذكر اسمه للنشر قال لـ"مصراوي" إن عدد حضانات الأطفال بمختلف مستشفيات المحافظة غير كافية، وأرجع السبب في ذلك لعدم اكتمال شبكة الغازات في المستشفيات ووصولها لحضانات الأطفال، مضيفًا أنه لا يوجد بمستشفيات المحافظة حضانات تنفس صناعي للأطفال غير في مستشفى الهلال ومستشفى سوهاج الجامعي .