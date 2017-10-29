تفاصيل استيلاء مسلحين على 300 ألف جنيه من سيارة بريد بسوهاج (صور)

سوهاج – عمار عبدالواحد:

كشفت مديرية أمن سوهاج في بيان لها، اليوم الأحد، تفاصيل استيلاء ملثمين مسلحين، على 300 ألف جنيه تحت تهديد السلاح من سيارة بريد بدائرة مركز ساقلتة.

وتلقى مدير أمن سوهاج ، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من عمليات النجدة بالاستيلاء على مبلغ مالي من سيارة بريد على الطريق الزراعي السريع الشرقي دائرة مركز ساقلتة.

وتبين أنه أثناء قيام السيارة رقم 2894 هـ ب أ" سوزوكي فان، تابعة لمنطقة بريد سوهاج، قيادة "محمد رشاد محمد" 40 عامًا، سائق، ويقيم بناحية المحامدة دائرة مركز سوهاج وبصحبته رئيس الإرسالية "محمود محمد عبدالرحيم" 38 عامًا، موظف بالمنطقة ويقيم بناحية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج وبداخلها 400 ألف جنيه لتوزيعها على مكاتب البريد الفرعية "نيدة، وسفلاق، ونجوع الرياينة، والكتكاتة، ورياينة الحاجر" دائرة مركز ساقلته، فوجئ قائدها بأشخاص مجهولين يستقلون سيارة نصف نقل بإطلاق أعيرة نارية في الهواء واستيقاف السيارة والاستيلاء على مبلغ 35 ألف جنيه و2 ماكينة صرف يدوي خاصة بمكتبي بريد سفلاق والصوامعة شرق، وفروا هاربين، بالطريق الفرعي لمدخل قرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم.

وتشكل فريق بحث بإشراف اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية لسرعة الوقوف على ملابسات الحادث وتحديد وضبط المتهمين والمسروقات.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 2467 إداري المركز لسنة 2017.