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"سميرة" و"عبير" سرقتا نصف كيلو مجوهرات من شقة رجل أعمال بدار السلام

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مصراوي Masrawy

"سميرة" و"عبير" سرقتا نصف كيلو مجوهرات من شقة رجل أعمال بدار السلام

04:35 م الأحد 29 أكتوبر 2017

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقت مباحث دار السلام، القبض على خادمتين سرقتا مصوغات ذهبية ثمينة بلغت أكثر من نصف كيلو، من داخل شقة رجل أعمال تعملان بها بدائرة القسم اليوم الأحد.

تلقى المقدم حسام عبدالعال، رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من رجل أعمال، "مصطفى.ع"، 46 سنة، مقيم بحدائق المعادي، باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية بلغت 510 جرام، من داخل منزله ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

أمر اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، بسرعة تشكيل فريق بحث لإعادة المسروقات والقبض على المتهم، ووضع العميد محمد الشرقاوي، رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة، خطة أمنية، أشرف عليها العميد محمود أبو عمره، نائب مدير مباحث القاهرة، توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "عبير.س"، 23 سنة، خادمة طرف المجني عليه، وسبق اتهامها في 4 قضايا "آداب عامة"، وشقيقتها "سميرة"، 26 سنة، خادمة طرف المجني عليه.

ألقي القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" أثناء عملهما طرف المجني عليه، وأرشدت المتهمتان عن المسروقات، وتعرف المجني عليه على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

تحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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