«BMW» تكشف موعد جاهزية سيارتها ذاتية القيادة

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حددت شركة "BMW" الألمانية، 2021 موعدًا لظهور سيارتها ذاتية القيادة في الأسواق العالمية، مؤكدة أنها اقتربت من إنهاء كل الأمور الفنية المتعلقة بها.

وحسب موقع "إنجدجيت"، فإن الشركة البافارية العملاقة تعكف في الوقت الحالي على إيجاد بعض الحلول الخاصة بعوامل الأمان والسلامة في السيارات ذاتية القيادة.

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وتمثل السيارة في الوقت الحالي حلمًا للعديد من الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع السيارات بشكل رئيسي، خاصة في ظل تعهد العشرات من تلك الكيانات بتصنيع سيارات تدعم القيادة الآلية في السنوات المقبلة.