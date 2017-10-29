«سوبارو فيزيف» و«مازدا كاي».. 10 مفاهيم جديدة في معرض طوكيو الدولي

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ترسم المعارض الدولية للسيارات ملامح مستقبل تلك الصناعة العريقة في العالم، فما يظهر من ابتكارات وتقنيات ومفاهيم اختبارية للسيارات، يمكن أن يسهم في رسم صورة واضحة عن الوضع الذي من الممكن أن تبدو عليه الصناعة في المستقبل، ولعل معرض طوكيو الدولي للسيارات، الذي يقام حاليا في اليابان، قدم صورة للسيارات في المستقبل، عن طريق مجموعة من المفاهيم الاختبارية الحديثة.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع "أوتو فوكاس" مجموعة من المفاهيم الاختبارية للمستقبل، والتي كان قد تم الكشف عنها في المعرض الدولي للسيارات باليابان..

هوندا الكهربائية

كشفت الشركة اليابانية عن مفهوم اختباري كهربائي لسيارتها، ولاقى هذا النموذج إعجاب الجمهور بشكل رئيسي في المعرض، إلا أنه لا يوجد إشارة واضحة حتى الآن إلى عزم الشركة اليابانية العملاقة إدخاله مراحل الإنتاج النهائية للظهور في الأسواق العالمية.

تويوتا GR HV

نتجت عن التعاون الوثيق بين شركة "تويوتا" اليابانية و"جازو"، حيث تتخصص الأخيرة في إنتاج السيارات الرياضية ذات القدرات العالية، إلا أنه من غير المرجح دخولها مراحل الإنتاج في الفترة المقبلة، لا سيما أن الشركة اليابانية تعكف على تسويق النسخة الأحدث من "سوبرا" في الأسواق العالمية.

تويوتا TJ كروزر

تسعى الشركة اليابانية إلى إحياء تلك السلسلة الشهيرة في العالم، ومن المقرر أن تبدأ طرح السيارة المدعمة بالدفع الرباعي الكامل والمتطور، في السوق الكندية، لتكون بداية انطلاق السيارة في الأسواق العالمية الكبرى خلال الفترة المقبلة.

سوبارو فيزيف

تمثل الجيل الثاني من سيارة سوبارو الرياضية "WRX" الشهيرة، كما أنها تعد بداية توجه خاص على مستوى التصميم الخارجي للشركة اليابانية خلال الفترة الحالية، وهو ما يمثل نموذجا متطورا لصناعة السيارات في سوبارو.

أودي إلين

تعتبر ثاني الموديلات الكهربائية بالكامل من إنتاج شركة "أودي" الألمانية، والتي سيتم إطلاقها في 2019 أو 2020 على أقصى تقدير، وتمثل هذا السيارة نمطا أكثر تطورًا من الإصدار الكهربائي الخالص الذي كانت قد كشفت عنه الشركة الألمانية في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات في ألمانيا، كما أنها تمتلك العديد من المميزات التقنية التي تمثل طفرة في إنتاج الشركة الألمانية نفسها.

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ياماها كروس هب

تمثل نمطا مغايرا من السيارات الكروس أب، وهي ثالث مفهوم اختباري للشركة اليابانية في المعرض الدولي، غير أن السيارة تمثل أهم تلك الإصدارات، والتي من المتوقع أن تحدث نقلة في صناعة السيارات، كونها تستحدث طرازا جديدا بين الكروس أوفر والبيك أب.

مازدا كاي

تمثل الجيل الثالث من مازدا 3 الشهيرة، والتي تراهن الشركة اليابانية عليها في العديد من الأسواق العالمية، خاصة أنها تحظى بشهرة واسعة بين البلدان ذات التصنيف المتوسط، وتحاول الشركة اليابانية تقديم نموذج يراعي البيئة ويقدم تقنيات مغايرة على مستوى الأسواق العالمية.

مازدا فيشن

على الرغم من كونها ذات بابين فقط، إلا أنها ليست كوبيه، بل هي سيارة تنتمي بشكل رئيسي إلى الطراز السيدان، وهي تمثل استمرارا للمفاهيم الاختبارية للسيارات الرياضية التي تنتجها الشركة اليابانية بشكل رئيسي في الوقت الحالي.

سوزوكي سورفيفور

تمثل نسخة مصغرة من السيارات الرياضية متعددة الأغراض قريبة الشبه من "جيب"، كما أنها واحدة من السيارات التي تم تصميمها خلفًا لـ"فيتارا" الشهيرة، والتي ظهرت في تسعينيات القرن الماضي.

نيسان IMx

تسعى الشركة اليابانية لتطوير الإصدارات الكهربائية الغامضة في موديلاتها، إلا أنه لا يوجد إشارة واضحة على عزمها إنتاجها في المراحل المقبلة، لا سيما أنها مدعمة بتقنيات القيادة الآلية، والتي تمثل نواة تصنيع السيارات ذاتية القيادة في المستقبل.