«زي النهاردة».. يوم الظهور الأول لأساطير الكرة العالمية

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يعد 29 أكتوبر من الأيام المميزة للغاية في العام لعشاق كرة القدم، حيث شهد هذا اليوم الظهور الأول لكوكبة بارزة من أساطير كرة القدم، الذين قدموا تاريخًا كبيرًا لأنديتهم ومنتخباتهم الوطنية، وكانت البداية مع هداف ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق راؤول جونزاليس الذي شارك للمرة الأولى مع الفريق الملكي في مثل هذا اليوم من عام 1994 بمواجهة ريال سرقسطة ليدشن بعدها تاريخًا كبيرًا للكرة الإسبانية.



ونجح راؤول في التتويج بالعديد من الألقاب مع ريال مدريد من خلال الفوز بلقب الدوري الإسباني 6 مرات والسوبر الإسباني 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 3 مرات والسوبر الأوروبي مرة وحيدة إلى جانب كأس الإنتركونتينينتال مرتين، ليشارك مع الريال في 741 مباراة سجل خلالها 323 هدفًا في جميع المسابقات.



وفي مثل هذا اليوم من عام 2002 خاض الرسام الإسباني أندريس إنيستا المباراة الرسمية الأولى له مع فريق برشلونة أمام نيوكاسل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا ليبدأ حينها مسيرته المدججة بالبطولات مع العملاق الكتالوني والتي توج خلالها بلقب الدوري الإسباني 8 مرات وكأس ملك إسبانيا 5 مرات والسوبر الإسباني 7 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات والسوبر الأوروبي 3 مرات وكأس العالم للأندية 3 مرات وجميع تلك الألقاب قابلة للزيادة في ظل استمرار تواجده في صفوف البرسا، وحتى الأن خاض الرسام 696 مباراة مع البرسا سجل خلالها 61 هدفًا.



وفي مثل هذا اليوم أيضًا من عام 1997 خاض جيانلويجي بوفون أول مباراة رسمية له مع المنتخب الإيطالي وذلك بعمر 19 عامًا وكان ذلك في ذهاب الملحق الأوروبي للتصفيات المؤهلة إلى مونديال فرنسا 1998 أمام المنتخب الروسي ليخوض بعدها 173 مباراة دولية مع الأزوري ونج في التتويج بلقب كأس العالم عام 2006 والوصول إلى نهائي يورو 2012.