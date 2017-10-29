مؤتمر مستقبل الهندسة والتعليم الفني يوجه بإعادة تكليف خريجي الكليات- صور

كتبت- ياسمين محمد:

تصوير- محمود أبو ديبة:

قالت الدكتورة منال العبسي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية لإعداد القادة وتدريب النفس وتنمية مهارات التفكير الابتكاري، إن الأكاديمية تبحث عن حل ورؤية لمستقبل التعليم الفني والهندسي، مشيرة إلى إلزام الدستور بتطوير التعليم الفني.

وأضافت العبسي، خلال كلمتها، بمؤتمر مستقبل الهندسة والتعليم الفني في مصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن سبب تدشين الأكاديمية العربية لإعداد القادة، بناء مجتمع قائم على التعلم، مؤكدة أنه لا بد من تطوير التعليم بهوية وطنية، يستجيب للاحتياجات المحلية ويقدم خدمة تعليمية تسهم في البنية الاقتصادية.

وأكدت العبسي، أن التعليم الفني والهندسي أحد المحاور الداعمة لتنفيذ خطط التنمية، مطالبة بضرروة إعادة التكليف لخريجي كليات الهندسة الذين يعملون في المواقع المختلفة، حيث إن مصر بها ما يقرب من 700 ألف مهندس، لافتة إلى ضرورة وضع التعليم الفني في كفة الميزان مع التعليم الهندسي.

ولفتت العبسي إلى أن عدد الطلاب المقيدين بالتعليم الفني يصل إلى 2 مليون طالب، وهو رقم في منتهى الخطورة ولا بد من الوقوف عنده، مشيرة إلى استياء الكثير من طلابه بسبب الصورة الذهنية السلبية عن التعليم الفني، وعدم توليته الاهتمام اللازم.

ونوهت رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية لإعداد القادة، إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقروض الصغيرة التي تصل فائدتها إلى 5% فقط، ما يمكن الطلاب من استثمار هذه الفرصة وتكوين مشاريهم المستقلة.

وأكدت العبسي، أن توصيات مؤتمر اليوم سوف يتم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء والرئايس عبد الفتاح السيسي.

يذكر أنه كان من المفترض أن يحضر عدد من الوزاراء مؤتمر اليوم، إلا أنهم أرسلوا نوابًا عنهم لارتباطهم بمواعيد هامة، وحضر المؤتمر عدد من نواب البرلمان، وعدد من المهتمين بالشأن التعليمي.