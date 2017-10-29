وزير القوى العاملة يلتقي السفير علاء يوسف قبل تولي منصبه الجديد بجنيف
وزير القوى العاملة يلتقي السفير علاء يوسف قبل تولي منصبه الجديد بجنيف
04:24 م الأحد 29 أكتوبر 2017
وزير القوى العاملة محمد سعفان
القاهرة- (أ ش أ):
التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم -الأحد- بالسفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السابق، قبل سفرة لتولي منصبة الجديد- مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف- وذلك للتشاور والتنسيق حول موضوعات العمل والعمال والمشروعات الفنية التي تقدمها منظمة العمل الدولية لمصر والوقوف علي وجهة نظر الوزير ورؤيته في بعض القضايا العمالية.
ووجه الوزير أجهزة وزارة القوى العاملة والمستشار العمالي بجنيف بالتعاون والتنسيق الكامل مع السفير علاء يوسف خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن القاهرة تحترم الاتفاقيات والتوصيات الدولية التي صدقت عليها وتعمل على موائمة تشريعاتها الوطنية مع هذه الاتفاقيات.
واستعرض سعفان، ما قامت به الوزارة من إعداد مشروعي قانوني العمل والمنظمات النقابية، مشيرًا إلى أن الحكومة أحالتهما لمجلس النواب وهما يناقشان حاليا بالبرلمان ويراعيان معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر في شأن حق التنظيم النقابي، وتم التوافق عليهما من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال.
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