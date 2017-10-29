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لجنة هندسية توصي بهدم مصنع الإسكندرية المحترق وترميم العقارات المجاورة

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مصراوي Masrawy

لجنة هندسية توصي بهدم مصنع الإسكندرية المحترق وترميم العقارات المجاورة

04:28 م الأحد 29 أكتوبر 2017

لجنة هندسية توصي بهدم مصنع الإسكندرية المحترق وترميم العقارات المجاورة

مصنع العجمي

الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إن اللجنة الهندسية المتخصصة التي تم تشكيلها لمعاينة العقارات المجاورة لمصنع العجمي المحترق، أصدرت تقريرها النهائي بترميم العقارات المتضررة من الحريق وهدم المصنع بأكمله إلى سطح الأرض، لعدم الجدوى من الترميم وخطورته الداهمة على الأرواح.

وأضاف المحافظ في تصريح صحفي اليوم، أن أعمال الترميم بدأت اليوم بالفعل للعقارات الثلاثة المتضررة من الحريق، مؤكدا أنه تم التشديد على المسؤولين عن أعمال الترميم بسرعة إنجاز الأعمال على أعلى مستوى لعودة المواطنين لمنازلهم.

وأكد المحافظ، أنه تم التنسيق مع المجتمع المدني من قبل حي العجمي للمساهمة في أعمال الترميم، مشيرًا إلى أن الحي رفع المخلفات الناتجة عن الحريق خلال الأيام الماضية.

كان المحافظ، أمر عقب الحريق الهائل الذي نشب بمصنع البويات بمنطقة العجمي بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المصنع والعقارات المجاورة له مشكلة من كل استشارين بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ومديرية الإسكان، وأعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والإدارات الهندسية وإدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

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