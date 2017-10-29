أخبار عاجلة

تقرير: الشرطة التركية تقبض على 68 شخصًا يُشْتَبَه في انتمائهم لداعش -
عباس: "المصالحة الفلسطينية" تدفع جهود إنهاء الصراع "الفلسطيني - الإسرائيلي" -
10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة -
إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي -
ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات -
وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها -
​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة -
​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة -
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية -
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

إحالة معلم للتحقيق عاقب طالبا بالضرب داخل مدرسة بأسيوط

Google+ Print
إحالة معلم للتحقيق عاقب طالبا بالضرب داخل مدرسة بأسيوط إحالة معلم للتحقيق عاقب طالبا بالضرب داخل مدرسة بأسيوط

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب ـ محمد ممدوح:

أحال صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الأحد، مدرس تربية رياضية بمدرسة عزبة فراج دويك التابعة لإدارة الغنايم التعليمية للتحقيق، إضافة إلى خصم 3 أيام من راتبه؛ لمعاقبته أحد الطلاب بالضرب.

وقال "فتحي"، إن العقاب بالضرب في المدارس "مرفوض"، مشددًا على أنه أسلوب غير تربوي، وله آثار سلبية على الطلاب، خاصة أن الوزارة منعت عقاب الطلاب داخل المدارس.

شاهد أيضا

وأوضح الدكتور أحمد عمار، مدير إدارة الغنايم التعليمية، أن مقطع -حصل عليه- كشف عن ملابسات الواقعة المتهم فيها معلم التربية الرياضية "محمد م."، لافتًا بأنه تم التنبيه بعدم تكرار الأمر، وعدم استعمال العنف مرة أخرى.

وأشار "عمار"، إلى أن هذه المدرسة تمتاز بالانضباط، وتحقق مراكز متقدمة دائما، كما أن المعلم صاحب الواقعة يعد من المعلمين المتميزين، والمشهود له بحسن الخلق.
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تامر أمين: «مصر مش دولة فقيرة.. لكن بتتسرق» (فيديو)

تامر أمين: «مصر مش دولة فقيرة.. لكن بتتسرق» (فيديو)

عيش الليلة - أشرف عبد الباقي يفاجىء الفنان حميد الشاعري بفيديو قديم مع الفنان حكيم

عيش الليلة - أشرف عبد الباقي يفاجىء الفنان حميد الشاعري بفيديو قديم مع الفنان حكيم

ريال مدريد يسقط أمام جيرونا في الدوري الإسباني (فيديو)

ريال مدريد يسقط أمام جيرونا في الدوري الإسباني (فيديو)

عمرو وردة يسجل هدفا رائعا ويقود فريقه لصدارة الدوري اليوناني (فيديو)

عمرو وردة يسجل هدفا رائعا ويقود فريقه لصدارة الدوري اليوناني (فيديو)