إحالة معلم للتحقيق عاقب طالبا بالضرب داخل مدرسة بأسيوط

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كتب ـ محمد ممدوح:

أحال صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الأحد، مدرس تربية رياضية بمدرسة عزبة فراج دويك التابعة لإدارة الغنايم التعليمية للتحقيق، إضافة إلى خصم 3 أيام من راتبه؛ لمعاقبته أحد الطلاب بالضرب.

وقال "فتحي"، إن العقاب بالضرب في المدارس "مرفوض"، مشددًا على أنه أسلوب غير تربوي، وله آثار سلبية على الطلاب، خاصة أن الوزارة منعت عقاب الطلاب داخل المدارس.

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وأوضح الدكتور أحمد عمار، مدير إدارة الغنايم التعليمية، أن مقطع فيديو -حصل عليه- كشف عن ملابسات الواقعة المتهم فيها معلم التربية الرياضية "محمد م."، لافتًا بأنه تم التنبيه بعدم تكرار الأمر، وعدم استعمال العنف مرة أخرى.

وأشار "عمار"، إلى أن هذه المدرسة تمتاز بالانضباط، وتحقق مراكز متقدمة دائما، كما أن المعلم صاحب الواقعة يعد من المعلمين المتميزين، والمشهود له بحسن الخلق.

