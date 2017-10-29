تفاصيل تحويل النفقات الشهرية للمطلقات عبر المحمول (صور)

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أعلنت وزارتا الاتصالات والتضامن الاجتماعي اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارة التضامن وشركات المحمول الأربع، وذلك بهدف تقديم خدمة تحويل مستحقات السيدات المطلقات "النفقة الشهرية" لهن عبر المحمول، بدلاً من اللجوء إلى فروع بنك ناصر، التي يبلغ عددها 43 فرعا تقدم خدمة صرف المستحقات على مستوى الجمهورية.

وتستهدف الخدمة تحويل النفقة للسيدات على خطوط المحمول شهريا، لتتمكن السيدات من صرفها من أقرب فرع اتصالات، وذلك من خلال محفظة يتم إنشاؤها على الهاتف المحمول الخاص بكل سيدة، ويمكنها من خلال المحفظة استقبال الأموال أو تحويل أموال أو شحن رصيد.

وأكدت وزيرة التضامن في هذا السياق أن الخدمة تأتي تسهيلاً على السيدات وتخفيف الوقت والنفقات عليهن، حيث كانت السيدات سابقا ينفقن قرابة 50 جنيها شهريا في المواصلات وينتظرن في طوابير طويلة حتى يتسلمن نفقة 500 جنيه، أما الآن فسيمكنهن صرف النفقة بدون تكاليف أو انتظار في طوابير.

وحسب آخر أحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن مصر بها 4 ملايين سيدة مطلقة، وأوضحت وزيرة التضامن أن مستحقي النفقة من هذه الخدمة يبلغ عددهن ما يقرب من 279 ألف مستحقة للصرف، سيتم الصرف لهن من خلال أقرب موزع أو فرع لهن لشركات المحمول، مشيرة إلى أنه تم صرف 43 مليون جنيه للسيدات المستحقات خلال الشهر الماضي.

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وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحول الدولة نحو الشمول المالي في ظل بلد يوجد فيه 100 مليون مواطن، وعدد مشتركي المحمول فيه يتجاوز 90 مليون مشترك، فكان من الضروري الاعتماد على التكنولوجيا للتسهيل على السيدات المستحقات.

وانخفض معدل الطلاق إلى 2.1 في الألف عام 2016 مقابل 2.2 في الألف عام 2015 ، بينما يبلغ معدل الطلاق في الحضر 2,7 في الألف مقابل 1,7 في الألف بالريف، وبلغ أعلى معدل للطلاق في محافظة القاهرة بواقع 3.9 في الألف، بينما بلغ أقل معدل طلاق 0.9 في الألف بمحافظة أسيوط، وسجلت أحكام الطلاق النهائية خلال عام 2016 6305 أحكام، مقابل 6125 حكما عام 2015 بزيادة 2.9٪ .

وفي هذا السياق أكد وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي، أن الوزارة والشركات ستلعب دورا هاما في التحول للشمول المالي، مؤكدا أن ذلك لا يمكن أن يحدث دون وجود بنية أساسية تكنولوجية وتطبيقات تسهم في ذلك.