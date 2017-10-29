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إسلام بحيري: كسبت القضية.. وسأظهر على الفضائيات مجددًا

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إسلام بحيري: كسبت القضية.. وسأظهر على الفضائيات مجددًا إسلام بحيري: كسبت القضية.. وسأظهر على الفضائيات مجددًا

التحرير

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قال الباحث إسلام بحيري، في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "كسبت القضية ولم أخسرها كما يروج البعض"، مشيرًا إلى أنه تم قبول منعي من الظهور بخصوص البرنامج القديم، وهو الذي تم منعه من البث، لكن طلب منعي من الظهور في الإعلام من خلال برامج أخرى تم رفضه.

وأوضح أنه لم يتم حظري من الظهور، وأن كل ما يتعلق بهذا الصدد خاص بالبرنامج القديم الذي كان يذاع على "القاهرة والناس"، لكن بقية الطلبات تم رفضها والمتعلقة بعدم ظهوري على فضائيات أخرى.

وقال إنني قمت بتغيير طريقتي، وإن برنامج "الخريطة" الأخير كان جيدا جدًا، والناس كانت سعيدة به، مشيرًا إلى أنه قام بتغيير طريقته حتى يكسب أرضية أكبر، لكنه أضاف "لم أرضخ للضغوط، لكني لا أريد أن يمسك أحد عني أي شىء".

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كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، قد قضت برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مصطفى حبيشي وبهجت عزوز، وسكرتارية محمد عايد، بقبول الدعوى التي حملت رقم 48059 لسنة 69، المقامة من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وآخرين، والمطالبة بوقف بث برنامج "مع إسلام"، الذى يقدمه الباحث إسلام بحيرى على فضائية "القاهرة والناس"، ومنعه من الظهور بالفضائيات، وحظر نشر حلقات البرنامج وإلزام السلطات بحظر بث حلقات البحيرى على الفضائيات.

وقال شيخ الأزهر فى دعواه، إن "بحيرى" اعتاد التطاول والهجوم على الشريعة الإسلامية والتراث الإسلامى، وتوجيه النقد غير المستند إلى دليل صحيح، الذى يفتقد إلى آداب الحوار واحترام العلماء، مستغلا حرية التعبير المكفولة دستوريا فى هدم تراث الأمة.

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التحرير

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