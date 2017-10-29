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طلب إحاطة لوزير الكهرباء بسبب أزمة أسعار فواتير الكهرباء

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طلب إحاطة لوزير الكهرباء بسبب أزمة أسعار فواتير الكهرباء طلب إحاطة لوزير الكهرباء بسبب أزمة أسعار فواتير الكهرباء

التحرير

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تقدم عبد العزيز الصفتي، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى محمد شاكر، وزير الكهرباء، بخصوص أزمة ارتفاع فواتير الكهرباء ومعاناة المواطنين يوميًا وشكواهم من ذلك رغم عدم زيادة الاستهلاك.

وأضاف الصفتى، فى تصريح له اليوم الأحد أن: «الناس بتعانى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، ومع ذلك فالوزارة لم تجد أي حل لوقف هذا الارتفاع الكبير، وما زالت تبحث منذ سنوات عن حلول»، متسائلًا: أين العدادات الذكية التي وعدت بتركيبها؟ وما آخر الإجراءات التي توصلت إليها الوزارة لحل مشكلة القراءات الوهمية؟

وتابع: المواطنون يشكون يوميًا من الارتفاع المبالغ فيه بأسعار الفواتير، متشككين في وجود قراءات خاطئة.

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وأضاف النائب أن الوزارة تسعى الآن لبدء التعاقد مع شركة «شعاع» لقراءة العدادات لتسلم مهام قراءة العدادات في تسعة قطاعات على مستوى الجمهورية قبل نهاية العام الجارى، مبديا تخوفه من تطبيق أعباء إضافية لتوفير قيمة التعاقد من رسوم خدمة العملاء التي يتم احتسابها ضمن فاتورة الاستهلاك.

وطالب الوزارة بضرورة البحث في مشكلات قطاع الكهرباء الداخلي، التي تتسبب في رفع أسعار الشرائح كل فترة وسرعة وضع خطط لحلها.

يذكر أن الوزارة كانت قد بدأت منذ سنوات في تطبيق برنامج تحرير أسعار الكهرباء، وهو ما يضيف زيادة سنوية، في الأول من يوليو من كل عام، على أسعار الكهرباء تستمر حتى 2022، حتى نصل إلى تحرير كامل لأسعار الكهرباء. 

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