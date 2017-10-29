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«المركزي» يرفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

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«المركزي» يرفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية «المركزي» يرفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

التحرير

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ارتفع في البنك المركزي خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، بواقع قرش واحد فقط، ليسجل سعر البيع نحو 17.70 جنيه، فى مقابل نحو 17.69 جنيه خلال تعاملات الخميس الماضي.

وقال البنك إنه تم تثبيت سعر شراء الدولار عند 17.59 جنيه، وهو نفس مستوى سعره خلال تعاملات الأسبوع الماضى.

وشهدت العملة الخضراء ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم فى البنوك، وبلغ أعلى سعر للدولار فى كل من بنك بيريوس، وبنك إتش إس بى سى، ليسجل سعر البيع نحو 17.72 جنيه، بينما سجل سعر الشراء نحو 17.62 جنيه.

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فيما بلغ أقل سعر للدولار فى كل من بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، والبنك التجارى الدولى، ليسجل سعر البيع نحو 17.68 جنيه، فيما سجل سعر الشراء نحو 17.58 جنيه.

وثبت سعر الدولار فى البنوك الحكومية ليسجل نحو 17.70 جنيه للبيع، و17.60 جنيه للشراء فى كل من البنك الأهلى المصرى، وبنك ، وبنك القاهرة.

فيما سجل سعر الدولار نحو 17.69 جنيه للبيع، و17.59 جنيه للشراء فى كل من البنك الأهلى اليونانى، وبنك مصر إيران للتنمية، ومصرف أبو ظبى الإسلامى.

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التحرير

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