إنشاء مصنعين للوحات الشمسية واللمبات الموفرة بمدرسة بطور سيناء (صور)

جنوب سيناء - داليا منير:

تفقد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، بجنوب سيناء مدرسة رأس سدر الثانوية الصناعية، برفقته عبدالرازق عثمان مدير إدارة رأس سدر التعليمية، كان في استقبالهم أحمد سعيد أبو العلا مدير المدرسة.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم، ورش النجارة، والجرارات، والزخرفة، وناقش عقل مع الطلاب تركيبات الموتور، وشدد عقل على ضروره الارتقاء بمستوى الطلاب والتدريب العملي لهم.

وأشاروا إلى أن التعليم الفني قاطرة التنمية ويلقى اهتمامًا كبيرًا من الدولة في الوقت الراهن، موضحًا أن تم إنشاء مصنعين للوحات الشمسية واللمبات الموفرة بمدرستي طور سيناء الثانوية الصناعية وأبو زنيمة الصناعية من أجل تدريب الطلاب على التصنيع والإنتاج.