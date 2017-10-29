إنشاء مصنعين للوحات الشمسية واللمبات الموفرة بمدرسة بطور سيناء (صور)
إنشاء مصنعين للوحات الشمسية واللمبات الموفرة بمدرسة بطور سيناء (صور)
04:18 م الأحد 29 أكتوبر 2017
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
"وصمة عار في الجبين".. حملة شعبية لمواجهة المتسولين في قنا (صور)
جنوب سيناء - داليا منير:
تفقد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، بجنوب سيناء مدرسة رأس سدر الثانوية الصناعية، برفقته عبدالرازق عثمان مدير إدارة رأس سدر التعليمية، كان في استقبالهم أحمد سعيد أبو العلا مدير المدرسة.
وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم، ورش النجارة، والجرارات، والزخرفة، وناقش عقل مع الطلاب تركيبات الموتور، وشدد عقل على ضروره الارتقاء بمستوى الطلاب والتدريب العملي لهم.
وأشاروا إلى أن التعليم الفني قاطرة التنمية ويلقى اهتمامًا كبيرًا من الدولة في الوقت الراهن، موضحًا أن تم إنشاء مصنعين للوحات الشمسية واللمبات الموفرة بمدرستي طور سيناء الثانوية الصناعية وأبو زنيمة الصناعية من أجل تدريب الطلاب على التصنيع والإنتاج.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
إحالة معلم ضرب تلميذا بـ"خرطوم" للتحقيق
-
العصار وفودة يبحثان مع وفد صيني إنشاء مدينة صناعية بأبو زنيمة
-
تعليم الفيوم: إعلان نتيجة مسابقة القيادات خلال الأسبوع الجاري
-
وزراء التخطيط والزراعة والإنتاج الحربي يتفقدون مشاريع تنموية بجنوب
إعلان
إعلان