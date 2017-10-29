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بالصور.. انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لصناعات النخيل بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لصناعات النخيل بالوادي الجديد

04:17 م الأحد 29 أكتوبر 2017

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الوادي الجديد- محمد الباريسي:

نظمت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الأول لصناعات النخيل، والذي يستمر لمدة يومين تحت إشراف نقابة المهندسين.

حضر المؤتمر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين والمهندس عادل ربوح، نقيب المهندسين بالوادي الجديد، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ولفيف من رؤساء النقابات وعدد من الشركات العاملة في تدوير مخلفات النخيل، وعدد من الباحثين والمهتمين بمجال صناعات النخيل.

وأكد محافظ الوادي الجديد، في كلمته أن المحافظة ترحب بالأفكار والمشروعات المشجعة للاستثمار على أرض المحافظة، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الجادين، خاصة بعد حصول المحافظة على تفويض من وزارة الزراعة بالتعامل علي كافة الأراضي بنطاق المحافظة، والتي تساهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وذلك ضمن خطة الدولة في توفير البنية الأساسية لتنمية المحافظة ووضعها على الخريطة الاستثمارية، خاصة وأن المحافظة تمتلك مقومات طبيعية تساعد على نجاح المشروعات.

ومن جانبه أوضح المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين ورئيس النقابة العامة، خلال كلمته بالمؤتمر، أن اختيار محافظة الوادي الجديد ليعقد بها المؤتمر الأول على أرضها جاء إيمانًا بأن المحافظة تذخر بمقومات طبيعية وزراعات للنخيل تتجاوز 2 مليون نخلة، وبذلك تعد النواة الأولى لتفعيل مشروعات استغلال مخلفات النخيل في صناعات الخشب، والوقود الجاف والأعلاف والكمبوست "السماد العضوي"، والصناعات الغذائية والكيمائية والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمغذية لصناعات النخيل.

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