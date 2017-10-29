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بالصور.. ضبط نصف طن "فسيخ" ولحوم فاسدة بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط نصف طن "فسيخ" ولحوم فاسدة بكفر الشيخ

04:13 م الأحد 29 أكتوبر 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت حملة مشتركة بمدينة مطوبس كفر الشيخ، اليوم الأحد، أسماك مملحة "سردين وفسيخ"، وأسماك أخرى مجمدة، ولحوم مجمدة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أثناء طرحها للبيع على المواطنين بعدد من المحال المتخصصة في بيع الأسماك المملحة.

وكان اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، شكل حملة مشتركة، ضمت إيمان النحراوي، نائب رئيس المدينة، والدكتور علي الفتياني رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بإدارة مطوبس البيطرية، وأحمد الدويحي، وهانى فتح الله شحاتة مراقبا الأغذية بالإدارة الصحية بمطوبس، وذلك للمرور على محال الأسماك المملحة، ومحال الجزارة، واللحوم المجمدة.

وتمكنت الحملة من ضبط 300 كيلو سردين مملح، و100 كيلو أسماك مدخنة "رنجة"، وأسماك بلاميطة، و100 كيلو لحوم مجمدة، عبارة عن كبدة، ولحم مفروم، فاسدة، كانت معروضة بالمحال المتخصصة بها، تمهيدًا لبيعها للمواطنين.

ومن جانبه أكد اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن تلك المضبوطات جرى التحفظ عليها، لتكون تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لإعدامها، موضحًا أن الحملات مستمرة على محال الأسماك المملحة والجزارة واللحوم المجمدة لضبط المخالفين منها، حفاظًا على صحة المواطنين.

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مصراوي Masrawy

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