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"مستقبل وطن": موقع إلكتروني لجمع توقيعات "علشان تبنيها" من المصريين بالخارج

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مصراوي Masrawy

"مستقبل وطن": موقع إلكتروني لجمع توقيعات "علشان تبنيها" من المصريين بالخارج

04:15 م الأحد 29 أكتوبر 2017

محمد الجارحي رئيس اللجان المتخصصة فى حزب مستقبل وط

كتبت- عزة صقر:

طالب محمد الجارحي، رئيس اللجان المتخصصة فى حزب مستقبل وطن، وعضو اللجنة التأسيسية لحملة "علشان تبنيها"، الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح لفترة رئاسية ثانية، إطلاق موقع إلكترونى للحملة خلال الفترة المقبلة، وذلك للتسهيل على المصريين بالخارج فى الحصول على استمارة الحملة والتوقيع، مؤكدا على إن اللجنة قررت تشكيل قطاع للتواصل مع المصريين بالخارج، واختيار النائب محمود حسين لتولى القطاع.

وأضاف "الجارحي"، خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى للحملة اليوم، للإعلان عن الإعداد الأولية للموقعين على استمارة الحملة لتأييد ودعم السيسى بانتخابات الرئاسة 2018 إضافة إلى إعلان خطة التحرك خلال الفترة المقبلة، أن حجم التوقيعات التى تمكنت الحملة من جمعها يعبر عن ثقة الشعب المصرى فى الرئيس السيسى، وشعوره بأهمية استكمال ما بدأه من مشروعات قومية وإصلاح هيكلى سيشعر به المواطن بعد فترة قريبة، منعكسا على مستوى المعيشة والأسعار.

وأكد "محمد"، أن الشعب المصري وقع على الاستمارة انطلاقًا من وعيه بالمخاطر الداخلية والخارجية التى تحيط بالدولة، منوهًا بإن الحملة استطاعت تحقيق رقم قوى تعدى 3 ملايين، متابعا: "نسعى لمزيد من الموقعين، والأرقام التى وصلنا لها تعكس جزءًا مهما من شعبية الرئيس، رغم استمرار الشائعات.

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