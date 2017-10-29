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رسميًا .. بارزاني يتنحى من رئاسة إقليم كردستان في 1 نوفمبر

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مصراوي Masrawy

رسميًا .. بارزاني يتنحى من رئاسة إقليم كردستان في 1 نوفمبر

04:21 م الأحد 29 أكتوبر 2017

رسميًا .. بارزاني يتنحى من رئاسة إقليم كردستان في 1 نوفمبر

مسعود بارزاني

القاهرة - (مصراوي):

أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أنه لن يستمر في منصبه بعد الأول من نوفمبر المقبل، وذلك عبر رسالة تُليت في افتتاح جلسة برلمان كردستان.إلى البرلمان .

وقال بارزاني في رسالته "بعد الأول من نوفمبر، سوف لن أستمر في هذا المنصب وأرفض الاستمرار فيه، لا يجوز تعديل قانون رئاسة الإقليم وتمديد عمر الرئاسة"، مطالبا البرلمان بـ"عقد اجتماع في أسرع وقت، لحل المسألة، من أجل عدم حدوث فراغ قانوني، في مهام وسلطات رئيس الإقليم".

وشدد بارزاني في رسالته "سأبقى أنا جنديا في البيشمركة"، مضيفاً أنه "يجب عقد اجتماع في أسرع وقت ممكن وحل المسألة من أجل ان لا يحدث هناك فراغ قانوني، في مهام وسلطات رئيس الإقليم".

وقال "أنا كمسعود البارزاني سأستمر كأحد مقاتلي البيشمركة مع جماهير شعبنا وأعزائنا البيشمركة في النضال للحصول على حقوق شعبنا والمحافظة على مكتسبات شعبنا".

وبحسب ما جاء في مسودة مشروع قانون رئاسة إقليم كردستان ـ العراق لسنة 2005، المعدل، فسيتم توزيع هذه الصلاحيات على السلطات الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية"، وسينفذ القانون خلال 15 يوما من المصادقة عليه.

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مصراوي Masrawy

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