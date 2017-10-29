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إقالة رئيسي الشرطة والمخابرات بعد هجمات دموية في الصومال

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مصراوي Masrawy

إقالة رئيسي الشرطة والمخابرات بعد هجمات دموية في الصومال

04:13 م الأحد 29 أكتوبر 2017

إقالة رئيسي الشرطة والمخابرات بعد هجمات دموية في الصومال

هجمات دموية في الصومال

مقديشو - (د ب أ):
أقالت الصومالية رئيسي الشرطة والمخابرات،عبد الحكيم ظاهر سعيد ومحمد علي "سانبالولشي" اليوم الأحد، في أعقاب هجمات دموية في مقديشو، طبقا لما ذكرته إذاعة "شبيلي" الصومالية اليوم الأحد.

وأكد عبد الرحمن عمر عثمان ياريسو، وزير الاعلام إقالة رئيسي الشرطة والمخابرات من قبل مجلس الوزراء الصومالي.

وقال وزير الاعلام في تغريدة له على موقع تويتر "أقال مجلس الوزراء الصومالي اليوم مفوض الشرطة ورئيس المخابرات في إطار المسائلة".

وكان الهجوم على فندق "ناسو هابلود2" في مقديشو، الذي بدأ بعد ظهر أمس السبت واحتدم خلال الليل، قد أسفر عن مقتل 25 شخصًا على الاقل، بينهم مسؤولون كبار.

وأعلن مسؤول صومالي أنه تم القبض على ثلاثة من مسلحي جماعة "الشباب" الستة الذين نفذوا الهجوم القاتل الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو، وذلك بعد معركة استمرت ساعات بين المسلحين وقوات الأمن.

وقال عبد العزيز علي ابراهيم، وهو متحدث باسم وزارة الأمن القومي، إن ستة مسلحين قد نفذوا التفجيرات والحصار. وأوضح أن ثلاثة منهم قد قتلوا .

ومن بين الثلاثة مسلحين الذين قتلوا الانتحاري ومسلح قام بتفجير نفسه وثالث قتل برصاص قوات الأمن خلال المعركة التي تمت بين الجانبين في الفندق .

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