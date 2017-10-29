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المعارضة السورية: مقتل 13 شخصًا في قصف حكومي على غوطة دمشق

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مصراوي Masrawy

المعارضة السورية: مقتل 13 شخصًا في قصف حكومي على غوطة دمشق

04:08 م الأحد 29 أكتوبر 2017

المعارضة السورية: مقتل 13 شخصًا في قصف حكومي على غوطة دمشق

ارشيفية

حلب - ( د ب أ):

أفادت المعارضة السورية، بمقتل 13 مدنيا وإصابة أكثر من 22 آخرين بجروح، بينهم أطفال، اليوم الأحد في قصف مدفعي للقوات الحكومية السورية على بلدات الغوطة شرق دمشق.

وقال قيادي في فيلق الرحمن لوكالة الأنباء الألمانية، إن القصف استهدف بلدتي حمورية وسقبا في غوطة دمشق الشرقية، مشيرا إلى مقتل مراسل صحفي وناشط يعملان في المنطقة .

وأكد المصدر أن قوات النظام كثفت قصفها المدفعي خلال الساعات الماضية بعد فشلها في اقتحام حي عين ترما على بلدات الغوطة ما أدى الى دمار بعدد كبير من المباني السكنية .

وأشار إلى إصابة سبعة أطفال في قصف طال روضة أطفال وسط بلدة كفربطنا بريف دمشق الشرقي.

ويعيش سكان غوطة دمشق، الذين يقدر عددهم بحوالي 350 ألف شخص، وتسيطر عليها المعارضة السورية منذ حوالي ست سنوات، ظروفا إنسانية سيئة جراء الحصار الذي تفرضه عليهم القوات الحكومية السورية .

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