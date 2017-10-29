اعترافات المتهم بذبح زوجته: "كانت واقفة مع مسجل خطر في الشارع وحاولت تقتلني"

كتب – محمود السعيد:

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إسلام الجوهري، وبإشراف المحامي العام الأول، المستشار إبراهيم صالح، اليوم الأحد، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بذبح زوجته بالمطرية، الجمعة الماضية.

واعترف المتهم "إبراهيم. أ" عامل رخام، أمام المستشار محمد الجرف، وكيل النائب العام، بارتكاب الواقعة، وقال إنه تزوج من "غادة. ا" منذ 6 سنوات وأنجبا طفلين، وبعد مرور 3 سنوات نشبت بينهما خلافات زوجية، وتعمدها سبّه وشتمه، والاستعانة بأهلها دائما عند حدوث مشاكل بينهما، وانفصلا ثم تزوجا مرة أخرى.

وأضاف المتهم في التحقيقات أنه قرر السفر إلى السعودية للعمل، وجمع الأموال، وعند عودته، اشترى شقة بمنطقة المطرية، وخلال فترة "التشطيب" شاهد زوجته تقف مع "مسجل خطر" وسط الشارع، فنهرها وعاتبها على ذلك، لكنها تشاجرت معه لشكه فيها.

واستعانت "غادة" المجني عليها بأهلها لكن الخلاف تطور وتعدت عليه بالسب والضرب بمساعدة أهلها، وأقامت عليها عدة دعاوى قضائية، ويوم الحادث، اتجه لمنزله لمصالحة زوجته، فصرخت في وجهه، واستلت سكينة من المطبخ للتعدي عليه، فانتزعها من يدها، وذبحها، فسقطت غارقة في دمائها.

صرَّحت النيابة بدفن الجثة بعد تشريحها، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة، وأجرت كذلك معاينة تصويرية للحادث.

وقال عدد من الجيران خلال التحقيقات، إنهم شاهدوا زوج القتيلة أثناء خروجه من باب الشقة ممسكًا بسكين عليها آثار دماء في يده، وعندما استوقفوه قال لهم: "أهلها بيسلطوها على المشاكل.. يارب يفرحوا بالشقة والعفش"، وألقوا القبض عليه وسلموه لقسم شرطة المطرية.