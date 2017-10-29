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إصابة 15 عاملا في انقلاب سيارة بالشرقية

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مصراوي Masrawy

إصابة 15 عاملا في انقلاب سيارة بالشرقية

04:10 م الأحد 29 أكتوبر 2017

إصابة 15 عاملا في انقلاب سيارة بالشرقية

ارشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب 15 عاملًا، اليوم الأحد، بكدمات وجروح متفرقة في أنجاء الجسد؛ في انقلاب سيارة ربع نقل، كانوا يستقلوها على الطريق الإقليمي بناحية قرية "غيتة" ببلبيس بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الإقليمي بناحية قرية "غيتة"، ما أسفر عن إصابة 15 عاملًا زراعيًا، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد.

ونقل المصابين إلى مستشفى بلبيس العام؛ لتلقي الإسعافات اللازمة، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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