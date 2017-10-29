بعد تسرب "الفوسفات" بنهر النيل.. الري توجه نداءً للمواطنين

كتب-أحمد مسعد:

كشفت وزارة الموارد المائية والري، حقيقة تسرب مواد الفوسفات بمنطقة الهويس بقناطر أسيوط القديمة .

وقال الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إنه في تمام الثامنة مساءً عبرت وحدة نهرية تابعة لشركة النيل الوطنية للنقل النهري مكونة من صندل وقاطرة محملتين بخام الفوسفات، قادمة من أسوان متجهة إلى القاهرة.

وأضاف الإمام، في تصريحات صحفية الأحد، أنه بعد عبور الهويس الملاحي لقناطر أسيوط القديمة على مسافة 500 متر خلف الهويس، جنحت الوحدة النهرية في البر الأيسر لنهر النيل، ما أدى إلى اصطدامها بتكاسي الدبش المقامة لحماية جسر النهر الأيسر، ما أسفر عن تسريب خفيف بالوحدة النهرية.

وأشار، إلى أن أجهزة الموارد المائية والري بأسيوط برئاسة المهندس جوزيف حلمي رزق الله، تحركت علي الفور بفريق عمل من مهندسي الإدارة والإدارات التابعة لها، وتمت المعاينة على الطبيعة وتلاحظ وجود تسرب بالوحدة الأمامية للصندل، وتم سحب المياه المتدفقة من الوحدة المصابة وعدم تحريكها خشية حدوث تسريب أكبر يؤدي إلى غرقها

وقال المهندس جوزيف رزق الله، رئيس الإدارة المركزية للموادر المائية والري، إن الوزارة أخطرت كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها محافظة أسيوط والأمن الوطني وشركة مياه الشرب والبيئة والمسطحات المائية والرقابة الجنائية ، لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة، وأخطرت الوزارة شركة النيل الوطنية بسرعة اتخاذ اللازم حيال العائمة لمنع التسرب والحفاظ عل نهر النيل من التلوث.

ولفت جوزيف إلى أن شركة النيل الوطنية، في تمام الرابعة والنصف عصر أمس، استأجرت وحدة عائمة محمل عليها حفارها، وتم على الفور نقل حمولة الفوسفات من الوحدة المصابة إلى العائمة الجديدة، واستمر العمل في نقل الحمولة حتى تمام الثامنة والنصف مساء، بإشراف ومتابعة لحظية أولا بأول من قبل مسئولي الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة أسيوط والإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بأسيوط حتى تم الإنتهاء من العمل بأمان .

وأكد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط، مغادرة الوحدة المصابة الموقع وأصبح المجرى المائي أمام الهويس القديم متاحاً لحركة مرورالعائمات الملاحية من وإلى الهويس القديم .

وطمأنت وزارة الموارد المائية والري، المواطنين بأنه لا يوجد أي تلوث لمياه نهر النيل بالمنطقة، وأن جميع المحطات المائية تعمل بكامل طاقتها.

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