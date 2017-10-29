الأرصاد توضح سبب انخفاض الحرارة 5 درجات

كتبت- مادي غيث:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن سبب انخفاض درجات الحرارة من 31 إلى 26 يرجع إلى أننا في فصل الخريف، كما أن المعدل الطبيعي له هو أن تكون درجة الحرارة 26 درجة، أما 31 فهذا خروج عن المعدل الطبيعي.

وأضاف عبد العال، في تصريحات خاصة لمصراوي، الأحد، أن السبب في ذلك يرجع إلى أننا في فصل الخريف المعروف بتقلباته الجوية الحادة والسريعة، على الرغم من أنه يعتبر من أفضل فصول العام، إلا أنه يحدث به ظواهر جوية عنيفة.

وأشارعبدالعال، إلى أننا في منتصف فصل الخريف والمعروف عنه أنه يشبه "الشتاء" إلى حد كبير، حيث يكثر به الأمطار التي قد تصل إلى حد السيول، لكن تقوم الهيئة بالتنبيه عنها قبل حدوثها بـ72 ساعة.

ونصح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، السائقين على الطرق بتوخي أقصى درجات الحذر خاصةً أثناء سقوط الأمطار، وارتداء الملابس الثقيلة نوعًا ما، خاصةً في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح، وذلك لأن درجات الحرارة تقل في هذه الفترة من اليوم.