"علشان تبنيها": موقع إلكتروني لجمع توقيعات المصريين بالخارج

القاهرة- مصراوي:

أعلن محمد الجارحي، عضو اللجنة التأسيسية لحملة "علشان تبنيها" عن إطلاق موقع إلكتروني للحملة في الفترة المقبلة، يتولاه النائب محمود حسين، لتسهيل توقيع وجمع استمارات من المصريين في الخارج.

وأوضح الجارحي في كلمته بمؤتمر الحملة للإعلان عن حجم التوقيعات التي جمعتها اليوم الأحد، أن حجم التوقيعات التي جمعتها تعبر عن ثقة الشعب المصري في الرئيس، وشعورهم بأهمية استكمال بناء المشروعات القومية.

وأكد عضو اللجنة التأسيسية، أن الشعب المصري وقع على الاستمارة انطلاقًا من وعيه بالمخاطر الداخلية والخارجية التي تحيط بالدولة، لافتًا إلى أن الحملة بعد جمعها توقيعات تزيد عن ٣ ملايين توقيع، تسعى لزيادة هذا الرقم.