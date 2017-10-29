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الأرصاد تُعلن موعد بدء فصل الشتاء

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مصراوي Masrawy

الأرصاد تُعلن موعد بدء فصل الشتاء

03:47 م الأحد 29 أكتوبر 2017

الأرصاد تُعلن موعد بدء فصل الشتاء

كتبت- مادي غيث:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن بداية فصل الشتاء ستكون يوم 21 ديسمبر المقبل، عقب الانتهاء من فصل الخريف.

وأضاف عبدالعال، في تصريحات خاصة لمصراوي، الأحد، أن أبرز صفات فصل الشتاء هي الانخفاض في درجات الحرارة، ونشاط الرياح، وسقوط الأمطار، مشيرًا إلى أن لا يوجد أي توقعات حول فصل الشتاء حاليا، لافتًا إلى أن الهيئة تتوقع الظواهر الطبيعية قبل حدوثها بـ72 ساعه فقط.

وأشار رئيس الهيئة العامي للأرصاد الجوية، إلى أن نصيحته الدائمة للمواطنين خلال النصف الثاني من فصل الخريف وفصل الشتاء هي القيادة بهدوء على الطرق خاصةً عند سقوط الأمطار ونشاط الرياح، وارتداء الملابس الثقيلة في الأوقات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح بسبب انخفاض درجات الحرارة.

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مصراوي Masrawy

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