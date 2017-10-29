أول تعليق من إسلام بحيري بعد حكم القضاء الإداري

كتب- محمود رمزي:

قال إسلام بحيري، الباحث الإسلامي، إن قرار محكمة القضاء الإداري في الدعوى المقامة من شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، اقتصر على وقف بث برنامج "مع إسلام"، على فضائية "القاهرة والناس"، ولم يتطرق إلى منعه من الظهور بشكل مطلق على الفضائيات.

وقال بحيري، في تصريح لـ" مصراوي"، الأحد: "احترم الأحكام القضائية، ولا أعلق عليها، لكن حيثيات حكم القضاء الإداري رفض مطالبة شيخ الأزهر بمنعي من الظهور الإعلامي مطلقا، باعتباره مطلب جائر دستوريًا في حق أى مواطن، وليس إسلام فقط".

وأضاف: "الدستور كفل حرية الرأي والتعبير، وهو ما استند إليه الحكم، لكن القاضي حكم بمنع بث برنامجي (مع إسلام) على قناة القاهرة والناس، وهو أصلا لا يتم إعادة إذاعة حلقاته منذ منعي من تقديمه مرة أخرى".

وتابع الباحث الإسلامي: "حكم القضاء الإدارى اليوم، انتصار أخر عظيم لحرية الرأي والتعبير بعد العفو الرئاسي، وأعطى للمشاهد حقه، قبل أن يمنحني حقي الدستوري في إبداء الرأي في القضايا المُختلف عليها".

كان شيخ الأزهر، قال في دعواه، إن اسلام بحيري اعتاد التطاول والهجوم على التراث والشريعة الإسلامية، وتوجيه النقد غير المستند على دليل صحيح، والذى يفتقد آداب الحوار واحترام العلماء، مستغلًا حرية التعبير المكفولة دستوريًا في هدم تراث الأمة.