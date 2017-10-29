خالد العناني: وضع الآثار المصرية سيء.. و"ياريت الشباب يشتغل معانا"

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن وضع الآثار المصرية الحالي سيء ولا يرضي أحدًا، مطالبًا كلية الآثار بجامعة القاهرة بإنشاء برنامج علوم الحفائر وعلوم المتاحف لخدمة الوزارة.

وأضاف العناني، خلال كلمته في المؤتمر الدولي الخامس الآثار والتراث في عالم متغير، اليوم الأحد، بقاعة مؤتمرات كلية الآثار جامعة القاهرة، أن الوزارة تعمل حاليًا على المشروعات التي كانت متوقفة، مشيرًا إلى أن أبرز هذه المشروعات قصر البارون والهرم، مؤكدًا أن الوزارة انتهت من 72% من إجمالي تلك المشروعات.

وأشار العناني، إلى أن الوزارة تنفق 20 مليار جنيه على مشروع المتحف الكبير، مؤكدًا اقتراض الوزارة مبالغ قدرها 81 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدد من الديون الأخرى مما جعل الإجمالي 91 مليون جنيه؛ وذلك لدفع المرتبات الموظفين، قائلًا: "بنستلف 81 مليون جنيه عشان ندفع المرتبات"، مرجعًا سبب الديون إلى قلة الميزانية الخاصة بالوزارة، حيث أنه مخصص لها 25 مليون جنيه من موزانة الدولة، مؤكدًا أن تلك الميزانية لا تكفي الأجور أو المرتبات.

وأردف: "أن الحكومة المصرية والرئيسي السيسي دعما الوزارة حتى تقوم بدورها"، مضيفًا أن طلاب كلية الآثار عليهم أمانة كبيرة بحماية الآثار، وأن هناك أساتذة ينشرون الإحباط على الرغم من أن دورهم هو البناء، قائلًا: "ياجماعة أنتم دوركم مش تنشروا بوستات على فيسبوك وتنتقدوا، اشتغلوا معانا وسيبوا الإحباط".

وافتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة فاعليات المؤتمر الدولي الخامس بعنوان " الآثار والتراث في عالم متغير"، الذي تنظمه كلية الآثار بالجامعة بقاعة مؤتمرات الكلية، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار ونخبة من أساتذة الآثار من مصر وعدد من الدول العربية والطلاب.

واستهل المؤتمر أعماله بالوقوف دقيقة حدادا علي أرواح شهداء الشرطة ضحايا حادث الواحات الإرهابي.

ويناقش المؤتمر علي مدي ثلاثة أيام أوراق بحثية لخدمة صناع القرار والإستفادة منها في التطبيق في مجال حماية وصيانة الآثار.