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مسؤول باتحاد الصناعات: الدولة لا تقتنع بأهمية التمويل العقاري للأجانب

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مصراوي Masrawy

مسؤول باتحاد الصناعات: الدولة لا تقتنع بأهمية التمويل العقاري للأجانب

03:32 م الأحد 29 أكتوبر 2017

مسؤول باتحاد الصناعات: الدولة لا تقتنع بأهمية التمويل العقاري للأجانب

أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناع

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن الدولة لا تقتنع حتى الآن بأهمية التمويل العقاري للأجانب، لافتًا إلى أن هذا التمويل سيجذب استثمارات أجنبية للسوق المحلي حال الاهتمام به.

وأضاف "حسنين"، خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري الثاني، اليوم الأحد، أن الدولة تعتمد بمشروع التمويل العقاري على الأساس في تمويل الإسكان الاجتماعي، مع وجود حد أقصى للتمويل، مطالبًا برفع سقف التمويل العقاري، ودعم تمويل شقق القطاع الخاص نظرًا لارتفاع الوحدات وتكلفة تنفيذها خلال الفترة الأخيرة.

وطالب وكيل غرفة التطوير العقاري بتغيير بعض بنود التمويل العقاري التي تنص على تمويل الوحدات السكنية، حتى يتم تمويل الوحدات تحت الإنشاء، لافتًا إلى أن الظروف الحالية التي يشهدها القطاع العقري تغيرت كثيرًا عن الفترات السابقة.

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