تأجيل نظر رد المحكمة في قضية تبادل الزوجات بالقليوبية لـ4 نوفمبر

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قررت محكمة جنح ثان شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، اليوم الأحد، تأجيل نظر طلب "رد المحكمة" في قضية شبكة تبادل الزوجات والحفلات الجنسية داخل إحدى الشقق، لجلسة الرابع من شهر نوفمبر المقبل، للنظر في رفض أو قبول طلب دفاع المتهمين لرد المحكمة.

حضر المتهمين من محبسهم وسط إجراءات أمنية مشددة، أشرف عليها ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة، وتم إيداعهم قفص الاتهام حيث اكتظت قاعة المحكمة بعدد غفير من المواطنين.

ووردت معلومات سرية وردت لمباحث الأداب بالقليوبية، تفيد بقيام شخص يدعى "م. ح" موظف في فندق شهير بالقاهرة، بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاستقطاب راغبي تبادل الزوجات حتى تفاعل معه أحد الأشخاص، ويدعى "م. م"، ونشأت معه علاقة صداقة انتهت بتبادل الزوجات داخل شقة المتهم الأول بمنطقة شبرا.

وعرضت المعلومات على اللواء مدير أمن القليوبية، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، وضعت الشقة تحت المراقبة، وتبين قيام المتهم الأول بتنظيم حفلات جنس جماعي، وكان كل متهم يقوم بممارسة الجنس مع زوجة الآخر في غرفة واحدة، وداهمت القوات الشقة وتم ضبط المتهمين، وهم"م. ح" موظف وزوجته "س. م" و"م. م" مهندس وزوجته "د" مدرسة، في غرفة نوم واحدة، وتم تحريز عقاقير منع "الحمل"، ومنشطات جنسية داخل الشقة.