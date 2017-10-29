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بالصور .. محافظ البحيرة تتفقد استعدادات احتفالية "رشيد محل ذاكرة"

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مصراوي Masrawy

بالصور .. محافظ البحيرة تتفقد استعدادات احتفالية "رشيد محل ذاكرة"

03:53 م الأحد 29 أكتوبر 2017

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بالصور - محافظ بورسعيد يوجه بالاهتمام بالمباني ذات التراث المعماري

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بالصور - محافظ بورسعيد يوجه بالاهتمام بالمباني ذات التراث المعماري

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، إحالة عمال النظافة والعاملين بمتحف وحديقة رشيد للتحقيق، لسوء مستوى النظافة، مع مراجعة عقد شركة النظافة المسؤولة.

جاء ذلك خلال زيارتها، اليوم الأحد، لمدينة رشيد، لتفقد عدد من معالمها الأثرية، استعدادًا للاحتفالية التاريخية "رشيد محل ذاكرة" شاهدًا على العلاقات المصرية الفرنسية والتي تقام فى الفترة من 18 ـ 21 نوفمبر المقبل.

وتفقدت المحافظ، خلال الجولة منطقة تل ومسجد أبو مندور الأثريين، وأعمال التطوير التى تمت بهما، وأشادت بمستوى النظافة بالمنطقة، ثم توجهت لتفقد أعمال تطوير الجزيرة الوسطى على كورنيش النيل بمحيط مسجد أبو العزايم بتكلفة مليون و200 ألف جنيه، والمقرر الانتهاء منها خلال ١٠ أيام.

ثم توجهت لتفقد كنيسة مارمرقس الأثرية برشيد، التي تعد مزارًا سياحيًا بالمدينة، ويعود تاريخها للقرن الخامس الميلادي ومسجد الأمصيلي، وطاحونة أبوشاهين، وبوابة أبو الريش، وحمام عزوز.

ووجهت المحافظ الوحدة المحلية، برفع جميع الإشغالات بمحيط المناطق والمنازل الأثرية، والتنسيق مع منطقه آثار رشيد لترميم المنازل، وإعادة دهانها وطلائها بشكل حضاري، ومراجعة أعمال الإنارة والنظافة بها.

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