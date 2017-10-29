بسبب نفقات الزواج.. المؤبد لقاتل والدته في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار صابر أحمد عبدالله، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، نقاش، بالسجن المؤبد؛ على خلفية اتهامه بقتل والدته بعدما ضربها بقطعة حديدية على رأسها، لرفضها بيع منزلهم واستئجار وحدة سكنية لتوفير نفقات زواجه بدائرة مركز مشتول السوق.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من عام 2015، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق، بلاغًا بوصول "م" 56 عامًا، ربة منزل، من قرية "إبراش" إلى المستشفى العام، مصابة بنزيف داخلي بالرأس وتهشم في الجمجمة، ولفظت أنفاسها الأخيرة عقب وصولها إلى المستشفى.

وتبين أن وراء الواقعة نجل المجني عليها المدعو "م. ا. م" 28 عامًا، نقاش، حيث توجد خلافات بينه والمجني عليها؛ لرغبته في بيع منزلهم بالقرية واستئجار وحدة سكنية لتوفير نفقات زواجه، حيث حدثت مشادة كلامية بينهم يوم الحادث، وانتهت بتجديد الأم رفضها للبيع، فما كان من المتهم إلى أن التقط قطعة حديدية وعاجلها بعدة ضربات متلاحقة، وعندما حاول والده إنقاذها كاد المتهم أن يفتك به لولا تدخل الجيران وإنقاذه من بين يديه، ليتم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالته محبوسًا لمحكمة الجنايات.