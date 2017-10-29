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بالصور - محافظ بورسعيد يوجه بالاهتمام بالمباني ذات التراث المعماري

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مصراوي Masrawy

بالصور - محافظ بورسعيد يوجه بالاهتمام بالمباني ذات التراث المعماري

03:50 م الأحد 29 أكتوبر 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، رئيس حي الشرق بالاهتمام بالمباني ذات التراث المعماري.

وشدد المحافظ، خلال تفقده عدة مناطق بحي الشرق على ضرورة رفع كفاءة المباني ذات التراث المعماري المتهالكة ووضع خطة زمنية للانتهاء من صيانتها، مشيرا إلى أن قراره بتشكيل لجنة للحفاظ علي التراث المعماري بالمحافظة، يأتي لما تمتلكه بورسعيد من تراث معماري فرنسي إنجليزي قبطي فريد.

وأضاف محافظ بورسعيد أن الاهتمام بالتراث المعماري يأتي لمواكبة أعمال التنمية التي تشهدها المحافظة وتأهيلها لاستقبال الكيانات الاقتصادية العملاقة التي ستضخ استثمارات ضخمة بجنوب وغرب وشرق بورسعيد.

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