النيابة تصرح بتشريح جثة "مبيض محارة" قتل بسبب "لهو الأطفال" بكرداسة
النيابة تصرح بتشريح جثة "مبيض محارة" قتل بسبب "لهو الأطفال" بكرداسة
03:44 م الأحد 29 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتب -صابر المحلاوي:
أمر المستشار أحمد طلعت مدير نيابة مركز إمبابة وكرداسة، تحت إشراف المستشار وائل الدرديري المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، اليوم الأحد، بتشريح ودفن جثة "مبيض محارة" قتل في مشاجرة بينه وبين جيرانه، وإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية حول ملابسات الحادث وظروفه.
طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعت عدد من شهود العيان حول الواقعة.
كشفت تحقيقات النيابة عن نشوب مشاجرة، بين "هاني" مبيض محارة، وشقيقه "ممدوح" عامل، و"ناصر.و" نقاش وشقيقه رجب، ونجله أحمد و"عبد الله.ع" بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتعدى كل منهم على الآخر، ما أسفر عن مقتل الأول.
وتمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة، من إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة للتحقيق.
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