«هيونداي» تنتج 16 محركًا جديدًا و6 نواقل حركة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تعكف شركة "هيونداي" الكورية على تطوير إصداراتها الموجودة فعليًا في الأسواق العالمية، عن طريق إضافة بعض اللمسات التقنية الجديدة إلى المحركات ونواقل الحركة.

وبحسب موقع "أوتو كار"، فإن الشركة الكورية تنوي تصنيع 16 محركا جديدا خلال الفترة المقبلة، لتكون بحلول 2022 مزودة بهذا الكم الهائل من المحركات الجديدة.

شاهد أيضا

وتنوي الشركة الكورية إنتاج 6 نواقل حركة على مستوى عال من التقنية الحديثة، وذلك في إطار خطتها التطويرية للسنوات القليلة المقبلة، حيث سيتم بدء استخدام تلك التقنيات في الموديلات الحديثة لهيونداي.