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«كاف» يكشف حقيقة مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

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«كاف» يكشف حقيقة مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا «كاف» يكشف حقيقة مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

التحرير

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نفى عبدالمنعم شطة مدير اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، ماتردد عن مشاركة في دوري أبطال إفريقيا النسخة المُقبلة، في حالة فوز الأهلي بالبطولة مؤكدًا أنه كلام غير صحيح.

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وقال شطة لـ "التحرير"، إن اللائحة تنص على مشاركة فريقين فقط من كل بلد ولا يوجد ما يسمح بمشاركة 3 فرق تحت أي بند، موضحًا أن الحالة الوحيدة لمشاركة الزمالك، هي اعتذار الأهلي أو المقاصة باعتبارهما الأول والثاني في الدوري المحلي وهما الأحق بالمشاركة في البطولة وفقًا للائحة.
 
وكانت قد ترددت أنباء أنه في حالة تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا سيشارك الزمالك في البطولة للموسم المقبل وهو الأمر الذي نفاه عبد المنعم "شطة" مدير اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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التحرير

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